Die neue Wiedergabe von QNXs Soundsystem könnte Autoherstellern bis zu 98 Dollar pro Fahrzeug sparen

Die CES ist das Herzstück revolutionärer Technik, und auch wenn schwebende Fahrzeuge und Tischtennisroboter die Aufmerksamkeit auf sich ziehen mögen, passiert unter der Haube immer noch jede Menge spannendes Dinge. Insbesondere haben wir uns mit John Pellicio, Product Marketing Director bei QNX, getroffen, um darüber zu sprechen, wie eine vielleicht kleine Änderung am Autosound große Einsparungen bringen kann.

"Der günstigere Teil kommt also daher, dass viele Fahrzeuge sich inzwischen von einer Architektur mit vielen kleinen Prozessoren entfernen, richtig?" erklärte er. "Es gibt Dinge mit nur einem Zweck. Eine Sache macht das Licht an. Eine Sache bremst. Eine Sache steuert den Ton. Und sie bewegen sich in Richtung zentralisierter Verarbeitungseinheiten... Sie stammen von Firmen wie Qualcomm, AMD, NVIDIA oder Mediatek. Sobald man einen solchen Chip hat, der viele Dinge im Auto bedient, wird die Möglichkeit, digitale Signalbearbeitung für Klang in einem Verstärker durchzuführen, redundant."

"Ich kann das DSP herausnehmen und einfach im System auf dem Chip laufen lassen. Unsere Forschung zeigt, dass das dem Autohersteller wahrscheinlich zwischen 22 und 98 Dollar pro Fahrzeug einspart", fuhr Pellicio fort. Sobald du diese Ersparnisse hast, kann es auf viele Faktoren einfallen, wie zum Beispiel neue Funktionen hinzuzufügen. QNX hat mit Bose und Dolby Atmos zusammengearbeitet, um eine großartige Klangqualität in einem Auto zu liefern, nur ohne eine alte Methode zu verwenden. Wenn Sie mehr über die zusätzlichen Funktionen erfahren möchten, die Sie bekommen könnten, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: