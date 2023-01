Die neue werbefinanzierte Stufe von Netflix ist gekommen, um zu bleiben

HQ

Als Abonnementdienste noch in den Kinderschuhen steckten, war eines ihrer Verkaufsargumente, dass Sie sehen konnten, was Sie wollten, ohne Werbung. Jetzt, da sie die TV-Sphäre dominieren, können Abonnements frei tun, was sie wollen, und werbefinanzierte Stufen für ihre Benutzerbasis einführen.

Netflix ist heute einer der größten Namen im Fernsehen, und die Einführung einer werbefinanzierten Abonnementstufe erwies sich, gelinde gesagt, als umstrittener Schritt. Trotz des geringen Interesses und der mangelnden Popularität wird Netflix jedoch nicht so schnell nachgeben.

Netflix's President of Worldwide Advertising Jeremi Gorman sagte, das Unternehmen sei mit dem Wachstum des Plans zufrieden, auch wenn nur 9% der US-Abonnentenanmeldungen für Netflix für die Stufe Basic with Ads entschieden haben.

Anscheinend kommt dieses Vertrauen daher, dass Netflix mehr von seinen Inhalten auf die Abonnementstufe Basic with Ads setzen möchte. Derzeit sind nur rund 85% der gesamten Netflix-Inhalte auf dem Dienst verfügbar, was bedeutet, dass die Expansion zu mehr Abonnements führen könnte. Es scheint, dass gegen die Invasion von Anzeigen in unseren Abonnementdiensten wenig getan werden kann, da andere große Namen wie HBO Max und Discovery Plus sie ebenfalls hinzufügen möchten.