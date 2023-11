Die neue Wave-Keys-Tastatur von Logitech bietet Ihnen ergonomischen Komfort

HQ

Mechanische Tastaturen mögen der letzte Schrei für so genannte Mitglieder der PC-Meisterrasse sein, aber wenn Sie über einen längeren Zeitraum spielen, arbeiten oder einfach nur tippen, sollten Sie den Komfort über RGB-Beleuchtung und dergleichen stellen.

Hier kommt die Logitech Wave-Tastatur ins Spiel. Woher sie ihren Namen hat, erkennt man an ihrer interessanten Form, aber abgesehen davon, dass sie nur beim Marketing hilft, ermöglicht die Form dieser Tastatur Ihren Handgelenken eine viel einfachere Ruhe.

Es fühlt sich auch weicher an als viele andere Handballenauflagen und fühlt sich ziemlich nostalgisch an wie die Mauspads von früher. In unserem neuesten Quick Look zeigen wir die neue Logitech-Tastatur in ihrer ganzen Pracht und verraten Ihnen, ob es sich lohnt, sie selbst auszuprobieren.