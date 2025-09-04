Die neue Valve-Marke könnte gerade den Namen der Steam-Konsole enthüllt haben

HQ

Während Valve mit dem Steam-Marktplatz und dem Steam Deck ziemlich gut zurechtzukommen scheint, gibt es Gerüchte über eine Steam-Konsole, und es scheint, dass wir jetzt den Namen davon kennen könnten.

Laut den von Valve angemeldeten Marken für Computerhardware und eine Computerspielkonsole, die auf Reddit entdeckt wurden (via Wccftech), lautet der Name des Geräts derzeit Steam Frame. Sie klingt besser als die Steam Machine, die Valves letzter Versuch war, in den heimischen Markt einzudringen.

Es gibt keine offizielle Bestätigung dafür von Valve, also nehmt es mit Vorsicht, aber die Markenanmeldungen sind neu und es gibt schon seit einiger Zeit Gerüchte über ein RDNA 4-Gerät. Es scheint keine allzu weit hergeholte Idee für Valve zu sein, in den Markt für Heimkonsolen einzusteigen, zumal Xbox anscheinend darauf abzielt, Konsolen zu leichten Gaming-PCs zu machen.