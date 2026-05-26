Die neue Twitch-Sperre lenkt die Aufmerksamkeit auf mehrdeutige Regeln

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Wenn man regelmäßig Twitch-Streams schaut, weiß man natürlich, dass es keine Mangel an Spielestreamern mit riesigen Zielgruppen gibt, die sich etwas freizügiger kleiden. Obwohl Twitch seine Richtlinien von Zeit zu Zeit aktualisiert hat, ist es immer noch in Ordnung, zum Beispiel eine gewisse Menge Dekolleté zu tragen, ohne Regeln zu brechen.

Aber Streamer versuchen regelmäßig, die Grenzen so weit wie möglich auszuloten, und einer, der darin besonders geschickt ist, ist Morgpie, der zuvor sowohl die sogenannte "Whirlpool-Meta" (im Whirlpool streamen, sodass trotz Nackt nichts sichtbar ist) als auch die oben ohne-Variante mitentwickelt hat, bei der die Streamer oben ohne aussehen, aber die Kamera so halten, dass keine Brustwarzen sichtbar sind – worüber wir berichtet haben.

Gestern wurde sie wieder gesperrt (danke, Dexerto), aber diesmal scheinen die Meinungen über die Schwere und Fairness der Strafe gespaltener zu sein. Morgpie hatte einen Strom von etwas gestartet, das sie "Dark Soles" nannte. Hinter diesem Namen steckten ihre grün bemalten Fußsohlen, auf denen sie Dark Souls III streamte.

Die Richtlinien besagen, dass "Inhalte, die sich auf bekleidete intime Körperteile wie Gesäß, Leiste oder Brüste über längere Zeiträume konzentrieren", nicht erlaubt sind, aber Morgpie wurde verboten, obwohl dies nicht gezeigt wurde. Es scheint jedoch eine vorübergehende Maßnahme zu sein, da sie plant, Dark Souls III weiterhin auf dieselbe Weise zu streamen.

Wir wissen noch nicht, ob dies den Beginn eines neuen Twitch-Trends markiert, der durch aktualisierte Richtlinien abgedeckt wird, aber man kann vermuten, dass Anwälte und Moderatoren derzeit darüber diskutieren, wie sie künftig mit Füßen und anderen Körperteilen umgehen sollen.