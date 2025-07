Die neue Stimme von Prinzessin Peach wurde enthüllt

HQ

Letzten Monat gab Samantha Kelly, die Stimme hinter Princess Peach und Toad im Mario-Universum, bekannt, dass Nintendo sie nach 18 Jahren im Dienst ersetzt hat. Sie drückte ihre Enttäuschung aus und erklärte, dass sie "traurig" sei und dass sie "wirklich für immer Peach and Toad sprechen wollte".

Damals wussten wir noch nicht, wer sie ersetzen würde, aber nachdem wir dem neuen Peach in Mario Kart World lange zugehört haben, hat sich die neue Darstellerin nun auch via Instagram bekannt gemacht. Es stellt sich heraus, dass es sich um Courtney Lin handelt, die wir zuvor in allem von Starfield über Smite bis hin zu Return to Monkey Island gehört haben. Bisher hat sie aber meist kleinere Rollen gespielt.

Lin selbst schreibt, dass sie "@nintendoamerica ewig dankbar ist, dass sie mir vertrauen, das Vermächtnis dieser Ikone weiterzutragen", und wir wünschen ihr viel Glück in ihrer Rolle als Prinzessin und hoffen, dass sie auch mindestens 18 Jahre im Dienst bleibt.

Ist Ihnen aufgefallen, dass Peach in Mario Kart World anders klingt?