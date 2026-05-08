Die neue Star Fox Musik ist bereits bei Nintendo Music verfügbar

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Sicherlich hat niemand übersehen, dass Nintendo diese Woche völlig aus heiterem Himmel Star Fox ein umfassendes Remake von Star Fox 64 angekündigt hat, das bereits nächsten Monat, genauer gesagt am 25. Juni, erscheinen soll. Mit so wenig Zeit vor Ort können wir mit einer intensiven Marketingoffensive rechnen, und es scheint definitiv losgegangen zu sein.

Nintendo hat außerdem ein neues Kunstwerk von Star Fox vorgestellt.

Das in Kyoto ansässige Unternehmen hat nun zehn Titel des Soundtracks in der Nintendo Music App veröffentlicht, sodass Sie bereits Songs wie "Corneria" genießen und hören können, wie die neuen Arrangements klingen.

Wie üblich ist ein Switch Online-Abonnement erforderlich, um auf die von Nintendo Music angebotenen Inhalte zugreifen zu können.