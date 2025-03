Die neue Staffel von One Punch Man in einem kurzen Teaser vorgestellt

Vor kurzem wurde ein neuer Teaser für die dritte Saison von One Punch Man veröffentlicht, der uns einen kleinen Einblick in das gibt, was uns erwartet, wenn Saitama und seine Verbündeten sich auf eine epische Schlacht vorbereiten. Leider scheint die Qualität der Animationen einen Schlag erlitten zu haben und im Vergleich zu den vorherigen Staffeln merklich abgenommen zu haben. Dies ist ein enttäuschender Trend, wenn man bedenkt, dass das Gleiche zwischen der ersten und zweiten Staffel passiert ist, was bereits online starke Reaktionen unter den Fans ausgelöst hat.

Die neuen Folgen sollen im Oktober Premiere haben, und wir können nur hoffen, dass das Animationsstudio J.C. Staff es schafft, diese Mängel bis dahin zu beheben.

Freuen Sie sich auf die neue Saison von One Punch Man ?