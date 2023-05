Die neue Staffel von Futurama erscheint im Juli

Es hat wirklich nicht allzu lange gedauert, bis Hulu die Rückkehr von Futurama in die Hände der Fans bekommen hat, da die Zeichentrickserie diesen Juli zurückkehren wird. Wie in einem neuen Trailer bestätigt wurde, beginnt die Fortsetzung der zuvor abgeschlossenen Show am 24. Juli mit einer brandneuen Folge, auf die zehn Wochen lang jede Woche jeden folgenden Montag eine neue Folge folgen wird.

Hulu hat die Show für 20 Episoden in Auftrag gegeben, und die restlichen 10 werden voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt uraufgeführt.

Was dies für Regionen ohne Hulu bedeutet, obwohl es noch keine Bestätigung gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Show stattdessen zu Disney+ kommt, obwohl es abzuwarten bleibt, ob dies auch am 24. Juli der Fall sein wird.

Wie auch immer, sehen Sie sich den verrückten kurzen Teaser-Trailer unten an.