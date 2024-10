Die neue Serie von Taika Waititi zeigt ihren ersten Trailer

Interior Chinatown ist die neue Serie von Taika Waititi. Auch wenn der Name des Regisseurs nicht mehr so weit reicht wie nach der Veröffentlichung von Thor: Ragnarok, ist es dennoch interessant zu sehen, was er als nächstes vorhat, und diese Serie - die auf dem gleichnamigen Roman des Autors Charles Yu basiert - scheint Potenzial zu haben.

In der Serie, in der Jimmy O. Yang einen genervten Kellner in einem chinesischen Restaurant spielt, tut sich Yangs Figur mit einem Detektiv, gespielt von Chloe Bennet, zusammen, um eine Reihe von Verschwinden aufzuklären, die sich in Chinatown ereignen.

Mystery, Action und Komödie sind im Gange, denn Yang versucht auch herauszufinden, was mit seinem Bruder passiert ist, der zwölf Jahre vor den Ereignissen der Serie verschwunden ist. Schauen Sie sich den Trailer unten an, und die vollständige Serie feiert am 19. November Premiere.