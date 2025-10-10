Die neue Serie Pluribus des Breaking Bad-Schöpfers bekommt ersten Teaser

Der Schöpfer von Breaking Bad, Vince Gilligan, löst sich von der Welt des Meths und der zwielichtigen Anwälte und tauscht sie gegen eine Welt ein, in der jeder so glücklich ist, wie er nur sein kann. Bis auf eine Person, die der elendeste Mensch auf Erden bleibt.

Das ist das Setup für Pluribus, eine neue Serie von Vince Gilligan mit Rhea Seehorn aus Better Call Saul in der Hauptrolle. Der Teaser-Trailer für die Apple TV+-Serie wurde kürzlich veröffentlicht, und er beginnt damit, dass Seehorns Figur den Hörer abnimmt.

Eine freundliche Stimme meldet sich und sagt ihr, dass trotz einiger Verwirrung in ihrem Leben alles in Ordnung sein wird. Essen und Medizin werden ihr angeboten, um sich glücklich zu fühlen, aber sie ist auf einer Mission, diese plötzliche Freude, von der die Welt überwältigt wird, niederzureißen. Da es scheint, dass buchstäblich jeder auf der Erde gegen sie ist, müssen wir sehen, wie sie das Glück bekämpfen kann, wenn Pluribus am 7. November kommt.