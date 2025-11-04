Die neue Konsole von Soulja Boy sorgt für ein Déjà-vu (und Betrugs-Vibes)

HQ

Wenn Sie die Spieleindustrie schon lange verfolgen, ist Soulja Boy ein Name, den Sie wahrscheinlich kennen, wenn auch aus zweifelhaften Gründen. Im Jahr 2018 brachte er seine eigene Konsole auf den Markt, die eigentlich nur eine chinesische Pirateneinheit war, die er umbenannte und mit einem unangemessenen Preisschild versah.

Es lief jedoch nicht so gut, denn das Gerät war auch mit raubkopierten Nintendo-Spielen gefüllt, und sie waren von dem Schritt nicht allzu beeindruckt und zwangen ihn, den Verkauf einzustellen. Er behauptete jedoch, Millionen von Konsolen verkauft zu haben, und sagte 2019, dass er der Mann war, der den damaligen CEO von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, zum Rücktritt gebracht hat.

Zwei Jahre später war Soulja Boy wieder dabei und plante, 2021 seine eigene Konsole zu veröffentlichen. Im selben Jahr behauptete er auch, Atari gekauft zu haben, was Atari jedoch dementierte.

Wir springen nun weitere vier Jahre nach vorne bis heute, denn jetzt ist Soulja Boy wieder dabei. Über seinen Instagram-Account spricht er nun über sein neuestes Gaming-Gerät, den SouljaGameFlip. Und wir verstehen, dass das verlockend klingt, aber es scheint, dass die sehr liberale Herangehensweise von Soulja Boy an die Wahrheit bedeutet, dass es klug sein könnte, Ihr Geld noch eine Weile zu behalten.

Das Gerät, das er verkauft, ist nur ein umbenanntes Retroid Pocket Flip 2, ein beliebtes Retro-Gerät der angesehenen Firma Retroid. Allerdings berechnet Soulja Boy zwei- bis dreimal so viel für seine SouljaGameFlip. RetroDodo kontaktierte Retroid, um mehr darüber zu erfahren, warum sie eine Partnerschaft mit Soulja Boy eingegangen sind, und erhielt eine wenig überraschende Antwort:

"Ich wusste nichts davon. Dies ist keine Art von offiziellem Lizenzvertrag. Er hat keine Erlaubnis, unsere Produkte umzubenennen und als seine eigenen zu verkaufen. Das Retroid Pocket Flip 2 ist in den USA von uns selbst patentiert."

Kurz gesagt, es hört sich so an, als ob Soulja Boy auch dieses Mal nicht die Gaming-Welt übernehmen wird. Wer aber wirklich viel zu viel für das Gerät bezahlen möchte, der kann das hier tun. Wenn Sie den deutlich günstigeren Originalpreis bevorzugen, können Sie hier ein Retroid Pocket Flip 2 kaufen.