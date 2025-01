Die neue KI-Technologie von PlayStation sagt deinen nächsten Schritt voraus

HQ

Es mag sich wie Magie anhören, aber laut einem neuen Patent von Sony arbeitet PlayStation an einem KI-gestützten System, das Ihren nächsten Zug in einem Spiel vorhersagen kann und die Zeit, die Spiele benötigen, um auf Ihre Controller-Eingaben zu reagieren, drastisch verkürzt. Diese Technologie verwendet Kameras, um die Aktionen eines Spielers zu verfolgen und den nächsten Tastendruck zu antizipieren, was schnellere und genauere Reaktionen des Spiels ermöglicht. Durch die Behebung von Problemen wie Eingabeverzögerung und verpassten Befehlen zielt das System darauf ab, ein flüssigeres Spielerlebnis zu bieten. Darüber hinaus kann es bei unvollständigen Eingaben hilfreich sein, z. B. bei einer schlechten Internetverbindung. Diese neue Entwicklung folgt auf die kürzliche Einführung der Dufttechnologie durch PlayStation, obwohl Sony noch nicht verraten hat, wie diese Innovationen in zukünftigen Spielen eingesetzt werden sollen.

Könnte dieses KI-gesteuerte Vorhersagesystem das Gaming neu definieren?