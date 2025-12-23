Neue Biografie beleuchtet die Denkweise hinter Telegram-Gründer Pavel Durov

HQ

Eine neue Biografie untersucht die Ideen und Motivationen von Pavel Durov, dem Gründer von Telegram, einer der einflussreichsten Messaging-Apps der Welt.

Geschrieben vom russischen Journalisten Nikolai Kononov, verfolgt The Populist Durovs Aufstieg von einem jugendlichen Tech-Wunderkind in St. Petersburg zu einem milliardenschweren Unternehmer, dessen Plattform mehr als eine Milliarde Nutzer hat. Das Buch greift auf Interviews mit Durov und Personen zurück, die mit ihm zusammengearbeitet oder ihm widersetzt waren.

Von Russland nach Frankreich

Kononov beschreibt Durov als "digitalen Populisten", der Institutionen umgeht und direkt mit den Nutzern spricht, wodurch er eine ultra-libertäre Vision der Meinungsfreiheit propagiert. Während Telegram für Dissidenten wichtig geworden ist, wird es auch von Extremisten und Kriminellen genutzt.

Das Buch schildert Durovs Bruch mit Russland im Jahr 2014 nach einem angespannten Treffen mit Wladimir Putin, was ihn dazu brachte, das Land zu verlassen und später Telegram aus dem Ausland aufzubauen. Sie hebt auch die Auswirkungen seiner kurzen Inhaftierung in Frankreich im Jahr 2024 hervor, was sein Misstrauen gegenüber westlichen Regierungen vertiefte.

Über das Buch:

"Das Buch ist das Ergebnis der 14-jährigen Untersuchung von Pavel Durovs Strategie und Denkweise sowie dem Aufstieg des Telegram-Messengers mit mehr als einer Milliarde Nutzern. Sie basiert auf mehreren Interviews mit Durov und seinen Rivalen über seine Auseinandersetzungen mit Putin, den USA und Frankreich; seine Verbindungen zu den Tech-Bros und der Manosphäre; seine epische Samenspende; und seine Kindheit am düsteren Stadtrand von St. Petersburg."