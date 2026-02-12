Die neue Batteriechemie verspricht eine Reichweite von über 1000 Kilometern im Honqi EV

HQ

Wir erwarten, dass traditionelle Lithium-Ionen-Batterien in den nächsten Jahren den Weg für den Übergang zu Festkörper-Elektrofahrzeugen ebnen, aber bis dahin scheint eine neue Art von Chemie im traditionellen Batterierahmen viel mehr zu bieten zu haben.

Die FAW Group (über verschiedene chinesische Medien), einer der größten Automobilhersteller Chinas, hat eine neue Lithium-Mangan-Chemie vorgestellt, die zwar nicht wirklich festkörperlich ist, aber offenbar dennoch einen bestimmten Prototyp mit über 1000 Kilometern Reichweite liefert.

Das wurde in einem Honqi-Crossover getestet, und in diesem speziellen Fahrzeug gibt es einige wilde Werte. Wir sprechen von einer 142-Kilowatt-Batterie, die auf Batteriezellenebene eine Dichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm schafft.

Die realistischeren Reichweitenschätzungen wären wahrscheinlich niedriger, da es sich nur um die angegebene WLTP der Batterie handelt, nicht um das Auto, aber es ist trotzdem beeindruckend.