Die Neuauflage zum 25-jährigen Jubiläum von The Phantom Menace wird einen Vorgeschmack auf The Acolyte geben

Fans, die die Neuauflage von The Phantom Menace zum 25-jährigen Jubiläum sehen werden, werden vor der Veröffentlichung auf Disney+ am 4. Juni mit einer exklusiven Vorschau auf The Acolyte verwöhnt. "Die dunkle Bedrohung" soll am 3. Mai in die Kinos kommen und Tickets sind ab sofort erhältlich.

Es ist nicht klar, was genau dieser Teaser enthalten wird, aber es ist ein lustiger zusätzlicher Anreiz, den ersten Teil der Prequel-Trilogie im Kino zu sehen. The Acolyte spielt am Ende der Ära der Hohen Republik und ist eine achtteilige Serie, in der ein angesehener Jedi-Meister eine Reihe von Verbrechen untersucht, die ihn in Konflikt mit einem ehemaligen Padawan-Schüler bringen und finstere Mächte offenbaren.

Weitere Informationen zur Wiederveröffentlichung des Films finden Sie hier.

Danke, Abwechslung.