Die neu auferstandenen Acclaim haben nächsten Monat ihr allererstes Event

Obwohl Acclaim sicherlich nicht gleichbedeutend mit Qualität war, ist es ein Spieleverlag, mit dem viele von uns aufgewachsen sind und der es dennoch geschafft hat, zahlreiche Klassiker zu veröffentlichen. Aber im Jahr 2004 meldeten sie Insolvenz an (wie bereits erwähnt, hatte Qualität nicht immer oberste Priorität), nur um 2025 unter neuer Leitung wieder auferstanden zu sein.

Wir wissen nicht, auf welche Spiele sie sich konzentrieren werden, aber wir werden nicht sehr lange warten müssen, um es herauszufinden. In einem neuen Video erklärt das Unternehmen, dass wir uns am 10. September auf ein erstes Event mit "neuen Überraschungen, exklusiven Inhalten und Ankündigungen, die Sie nicht verpassen sollten", freuen können.

Wir drücken die Daumen, dass dieser neue Acclaim erfolgreicher wird als der alte und hoffen auf einige aufregende Ankündigungen.

