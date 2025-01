Die neu angekündigten GEM Awards werden im April in Sevilla, Spanien, zum ersten Mal verliehen

HQ

Die Frühjahrsveranstaltung GEM Awards wurde heute Morgen auf der internationalen Fachmesse FITUR in Madrid vorgestellt, wo die Preise an die Besten der Videospielindustrie unter direkter Beteiligung von Spielern und der Öffentlichkeit verliehen werden. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung Millionen von Videospiel-Enthusiasten und 15.000 Teilnehmer erreichen wird. Darüber hinaus wird es Aktivitäten für jeden Geschmack geben: Videospielturniere, Arbeitstische für Entwickler und einen B2B-Networking-Bereich sowie einen großen Werbe- und Spielvorführbereich.

Im Mittelpunkt der ersten GEM Awards, die vom 24. bis 27. April 2025 in Sevilla im Rahmen der FIBES 2 stattfinden, steht jedoch die Preisverleihung, die am Samstag, den 26. April, stattfinden wird. Die Entscheidung über die Gewinner wird direkt von der Gamer-Community getroffen, die über die GEM-Plattform, die heute startet, teilnehmen und abstimmen kann. Die Organisatoren bestehen darauf, dass diese Gala "mit dem traditionellen Schema brechen will, um ein authentisch lustiges und rebellisches Erlebnis zu bieten".

Alle Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie auf der offiziellen Website.

Sind Sie bereit, Ihr eigenes Spiel des Jahres zu wählen?