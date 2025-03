Die NetflixOne Piece -Adaption verliert einen Showrunner

HQ

Matt Owens, Co-Showrunner der Netflix-Adaption One Piece, verabschiedet sich von einem Leben als Piraterie und beschließt, sich auf seine psychische Gesundheit zu konzentrieren. Die Serie, die 2023 Premiere feierte, blickt auf die Veröffentlichung ihrer zweiten Staffel später in diesem Jahr, aber es scheint, dass Owens nicht mehr da sein wird, wenn es an der Zeit ist, darüber hinaus zu blicken.

Zumindest für eine kurze Weile. In einem Beitrag auf Owens' Instagram-Seite schrieb er, dass er eine Pause einlegen werde. "Die letzten 6 Jahre, in denen ich an der Realverfilmung gearbeitet habeOne Piece, waren eine lebensverändernde Reise", beginnt der Beitrag. "Ein Traum ist wahr geworden. Es war auch VIEL. Also verlasse ich das Going Merry, um eine Pause einzulegen und mich auf mich und meine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Vielen Dank an Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix und die gesamte Besetzung und Crew für ihr Vertrauen, ihre Partnerschaft und ihre harte Arbeit. Im Moment werde ich durchatmen, eine Therapie machen, versuchen, in Marvel Rivals aufzusteigen, und erfrischt für die neuen Abenteuer zurückkommen, die auf mich warten. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Bis bald!"

Obwohl es so aussieht, als ob wir in naher Zukunft keinen Einfluss von Owens auf die Serie haben werden, scheint es eine Möglichkeit zu geben, dass er zurückkehrt. Mit mehr als 1000 Manga-Kapiteln und Anime-Episoden, die adaptiert werden müssen, ist es wahrscheinlich, dass Netflix diese Serie in den kommenden Jahren weitermachen wird, was bedeutet, dass Owens zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren könnte.