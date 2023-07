Die Netflix-Filme "Masters of the Universe" sind tot

HQ

Letztes Jahr wurde bekannt gegeben , dass Netflix nicht nur zwei Zeichentrickserien hat, die auf Masters of the Universe basieren, sondern auch Pläne für einen Live-Action-Film von Aaron und Adam Nee. Aber das Budget war hoch und trotz Kürzungen und verschiedener Ideen, um Geld zu sparen, berichtet Variety nun, dass Netflix das Projekt beendet hat, nachdem es bereits 30 Millionen US-Dollar dafür ausgegeben hatte.

Mattel, dem Masters of the Universe gehört, bestätigt, dass Netflix nicht mehr die Rechte an dem Film hat, was hoffentlich bedeutet, dass ihn stattdessen jemand anderes abholen könnte.

Wie interessiert bist du an einem modernen Live-Action-Film mit He-Man, Skeletor und dem Rest der schillernden Charaktere vom Planeten Eternia?