Die Netflix-Serie Devil May Cry kommt im April

Netflix hat anscheinend den Code geknackt, wenn es darum geht, ikonische Videospiele in Anime-Adaptionen zu verwandeln. Die Formel scheint ziemlich genau zu sein, Adi Shankar dazu zu bringen, das Projekt zu leiten, und die talentierten Leute von Studio Mir, um es zu animieren, und das ist etwas, was wir in der Praxis wieder sehen werden, wenn die Devil May Cry -Adaption im April 2025 erscheint.

In dieser Version von Capcoms berühmter Spieleserie wird Dante wieder zu seinen üblichen Tricks zurückkehren und Monster auf die knallharteste und actiongeladenste Art und Weise töten. Während wir etwa sechs Monate warten müssen, bis wir die Serie in voller Länge sehen können, wurde im Rahmen von Geeked Week ein Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf einen weiteren Gewinner der Videospiel-Anime-Adaption für den Streaming-Giganten bietet.

Schauen Sie es sich unten an.