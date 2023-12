Die Netflix-Adaption "My Hero Academia" könnte bereits in Produktion gegangen sein

HQ

Ein Live-Action-Film oder eine Serie, die auf dem erfolgreichen Manga/Anime My Hero Academia basiert, ist bei Netflix schon seit einiger Zeit in Arbeit, aber wir haben praktisch nichts darüber gehört. Details zur Handlung, ein Veröffentlichungsdatum und mehr sind uns entgangen.

Im Gespräch mit Collider sprach der Produzent von Monarch: Legacy of Monsters, Joby Harold, über das Live-Action-Projekt My Hero Academia, an dem er beteiligt ist. "Es ist etwas, woran ich arbeite und an dem ich gerne arbeite. Ich freue mich darauf, es zu tun und es zu veröffentlichen. Es ist eine große Sache."

Er bestätigte auch, dass er aktiv daran arbeitet, was bedeuten könnte, dass die Produktion begonnen hat. Mehr Informationen konnte Harold jedoch nicht preisgeben. "Ich kann über die Tatsache sprechen, dass es sich um einen Live-Action-Film handelt, und ich denke, das ist wahrscheinlich alles, was ich sagen kann, aber es ist eine große Sache in meinem Leben. Ich genieße es wirklich... Es ist erstaunlich. Es ist eine großartige Gelegenheit und ich freue mich sehr darüber."

My Hero Academia folgt einer Schule von Kindern mit Superkräften, die lernen, Superhelden zu werden. Derzeit geht es in die siebte Anime-Staffel.