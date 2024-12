Die NES-Version von Tetris wird nächste Woche für Switch Online veröffentlicht

HQ

Bereits vor drei Monaten gab Nintendo bekannt, dass die NES-Version von Tetris für das Switch Online-Abonnement veröffentlicht wird, was "diesen Winter" passieren wird. Jetzt wissen wir, wann dies geschehen wird, und erfreulicherweise stellt sich heraus, dass wir nicht mehr lange warten müssen.

Nintendo veröffentlicht diese beliebte Tetris-Version am 12. Dezember. Das Spiel war ursprünglich so konzipiert, dass es so schwierig wird, dass es nicht unbegrenzt gespielt werden kann, so dass man sich auf Kombos verlassen musste, anstatt nur einzelne Linien zu füttern, um Highscores zu erzielen - etwas, das die NES-Edition zu einem beliebten Esport-Titel machte.

Wir können daher diese schöne Tetris-Variante, die wir bereits nächste Woche genießen werden, wärmstens empfehlen.