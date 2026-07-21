Die Necrons stellen sich im neuen Trailer als große Antagonisten von Warhammer 40,000: Dawn of War IV auf

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Wir sind knapp zwei Monate vom Start von Warhammer 40,000: Dawn of War IV entfernt, und King Art Games hat uns einen neuen CGI-Trailer für das kommende RTS präsentiert, der sich vollständig auf die Necrons konzentriert. Diese uralten Roboter führten die Galaxie lange bevor die Menschheit überhaupt zwei Steine zusammenschlug, um Feuer zu machen.

Verständlicherweise sind sie ziemlich verärgert, wenn jüngere, weniger fortgeschrittene Spezies Welten beanspruchen, in denen sie seit Tausenden von Jahren schlafen. Kronus, das Hauptschlachtfeld von Warhammer 40,000: Dawn of War IV, war einst eine Necron-Welt, und sie wollen es zurückerobern. Für Warhammer 40.000-Ballkenner ist es interessant, dass wir nicht sehen, wie die Necrons versehentlich auf ihrer Grabwelt geweckt werden, die von den Protagonisten viel zu spät entdeckt werden. Stattdessen sind diese Jungs vor langer Zeit aus einem langen Nickerchen aufgewacht und befinden sich nun auf dem eigentlichen Kriegspfad.

Die Necrons sind eine von vier spielbaren Fraktionen in Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Wie die Orks sind sie ein Feind der Menschheit (aber das gilt auch für alles in Warhammer, manchmal auch für andere Menschen). Im Gegensatz zu den Orks scheinen die Necrons jedoch als unser Hauptantagonist dargestellt zu werden. Die Typen, die die "wahre Bedrohung" darstellen, während die Orks eher eine Plage sind, die ständig ihr hässliches Gesicht heben. Erwarten Sie große Duelle mit ägyptischen Maschinen in der Kampagne.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV startet am 17. September.