Die Necrons bekommen ihren Gameplay-Einblick im dritten Fraktionstrailer für Warhammer 40,000: Dawn of War IV

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Der Necron-Fraktionstrailer für Warhammer 40,000: Dawn of War IV ist endlich da. Nachdem wir gesehen haben, was die Orks und Adeptus Mechanicum können und wie sie sich auf dem Schlachtfeld verhalten, zoomen wir nun auf die kalten, unsterblichen Maschinen, die gnadenlos über die Welt von Kronus vorrücken.

Mit einer Mischung aus mächtigen Fern- und Nahkampfwaffen sowie riesigen Skarabäus-Maschinen, die Gegner mit ihren Krallen zerreißen können, verfügen die Necrons über eine vielfältige und mächtige Aufgestellung in Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Sie können sogar einen Splitter des Void Dragon (ein uraltes, gottgleiches Wesen) beschwören, wann immer sie wollen, um ihre Feinde wirklich zu vernichten.

Auf der Karte werden Necrons ihre Einflusszonen erweitern, indem sie ihre Power Matrixes wiederherstellen. Je mehr sie restaurieren, desto mehr verändert sich die Karte und sieht aus wie ein uraltes Maschinengrab. Das verschafft dir mehr Zugang zu ihrer alten Technologie und den mächtigsten Einheiten, während du eine Armee aufbaust, die alles biologische Leben auf Kronus auslöschen kann.

Jetzt haben wir nur noch die Space Marines für unseren vierten und letzten Fraktionstrailer. Wenn es etwas gibt, das sich mit einem Splitter des Void Dragon messen könnte, dann ist es der Space Marine Primarch Lion El'Jonson, der sich den Dark Angels in der Kampagne anschließt.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV erscheint am 17. September.