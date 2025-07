Die Nebel kehren zurück! Seht euch unseren vollständigen World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic Launch-Livestream

Blizzard hat offenbar im Sommer Zeit gefunden, ein bisschen im Archiv zu kramen und zusätzliches Bildmaterial gefunden, dass direkt im Anschluss an das Intro von World of...

Die Neuerungen in World of Warcraft im Livestream

am 10. Dezember 2013 um 15:47 NEWS. Von Martin Eiser

Wir machen einen Ausflug nach Azeroth und schauen uns an, was es alles Neues in World of Warcraft gibt. Der Meister der Onlinerollenspiele läuft nun schon so viele Jahre...