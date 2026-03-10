Die NBA sagt geplante Hommage an den berühmten Stripclub in Atlanta ab, der als "ikonische Kulturinstitution" bezeichnet wird

HQ

Die NBA hat die Absage einer Werbezusammenarbeit zwischen den Atlanta Hawks und Magic City, einem berühmten Stripclub, angekündigt, aufgrund zahlreicher Proteste von Fans und einigen Spielern, darunter Luke Kornet von den San Antonio Spurs.

Atlanta Hakws gab Ende Februar bekannt, dass das Spiel am Dienstag, den 17. März, gegen Orlando Magic Magic Tribut an Magic City zollen werde, das als "eine ikonische Kulturinstitution" der Stadt beschrieben wird. Magic City ist ein Stripclub, der 1985 eröffnet wurde, aber für seine Verbindung zur Rap- und Hip-Hop-Szene berühmt wurde: Wenn ein Rap-Song vom DJ von Magic City ausgewählt wird, kann er dich "über Nacht zum Star machen", sagte eine fünfteilige Dokumentation, die letztes Jahr in Starz veröffentlicht wurde.

Das Spiel hätte überall das Logo des Vereins gezeigt, exklusive Merchandise verkauft und die berühmten Chicken Wings wären in der Stadionbar serviert worden. Doch diese Werbeveranstaltung wurde abgesagt (obwohl sie die Wings weiterhin verkaufen werden, auch ohne das Logo des Stripclubs, und den Auftritt des Rappers T.I. in der Halbzeit behalten wird).

"Als wir von der geplanten Beförderung der Atlanta Hawks erfuhren, haben wir die Führung der Hawks kontaktiert, um ihre Pläne und Beweggründe besser zu verstehen. Obwohl wir die Perspektive des Teams und seinen Wunsch, voranzukommen, schätzen, haben wir erhebliche Bedenken von einer breiten Palette von Liga-Stakeholdern gehört, darunter Fans, Partner und Mitarbeiter. Ich glaube, dass die Absage dieser Promotion die richtige Entscheidung für die breite NBA-Community ist", sagte Adam Silver, NBA-Kommissar, nach zahlreichen Protesten.

Luke Kornets offener Brief sagte, dass "es heute Abend ohne Protest stattfinden zu lassen, ein negatives Bild von uns als NBA-Community widerspiegeln würde, insbesondere indem wir an der möglichen Objektifizierung und Misshandlung von Frauen in unserer Gesellschaft mitschuldig werden.Die Hawks haben gesagt, sie seien "enttäuscht", respektieren die Entscheidung aber voll und ganz.