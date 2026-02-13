Die NBA bestraft Utah Jazz und Indiana Pacers wegen "Verhaltens, das der Liga schadet": Absichtlich verlieren

HQ

Die Utah Jazz und die Indiana Pacers wurden von der NBA wegen "Verhaltens, das der Liga schadet", also wegen absichtlicher Niederlage für einen besseren Platz im Draft bestraft. Utah Jazz, das auf Platz 13 in der Western Conference steht, mit nur 18 Siegen, 38 Niederlagen und bereits am "Tanken", also absichtlich verliert, um bessere Picks im nächsten Draft zu sichern.

Die NBA fand es sehr verdächtig, dass die Jazz während der Spiele gegen Orlando Magic am 7. Februar und Miami Heat am 9. Februar zwei ihrer besten Spieler, Lauri Markkanen und Jaren Jackson, Jr., vor Beginn des vierten Viertels aus dem Spiel nahmen, obwohl diese Spieler ansonsten weiterspielen konnten und der Ausgang der Spiele danach ungewiss war.

Die NBA erfuhr außerdem, dass Indiana Pacers gegen die Spielerbeteiligungsrichtlinie verstoßen hatten, genau während eines Spiels gegen die Utah Jazz am 3. Februar, als sie feststellten, dass "Pascal Siakam, ein Starspieler unter der Richtlinie, und zwei weitere Pacers-Starter, von denen keiner am Spiel teilnahm, nach dem medizinischen Standard in der Richtlinie hätten spielen können, unter anderem durch das Spielen von verkleinerten Minuten."

Die NBA bestraft die Utah Jazz mit 500.000 Dollar und die Indiana Pacers mit 100.000 Dollar.

"Offenes Verhalten wie dieses, das die Draft-Position über den Sieg stellt, untergräbt das Fundament des NBA-Wettbewerbs, und wir werden entsprechend auf weitere Maßnahmen reagieren, die die Integrität unserer Spiele gefährden", sagte NBA-Kommissar Adam Silver, der mit dem Board of Governors und dem Wettbewerbsausschuss zusammenarbeiten wird, um dieses Verhalten endgültig zu beseitigen.