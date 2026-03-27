Die NBA bestätigt offiziell Pläne, die Liga mit zwei neuen Teams zu "erweitern"

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Die NBA hat offiziell die Erweiterung der Liga genehmigt, nachdem am Donnerstag in New York eine Abstimmung vom NBA-Vorstand abgehalten wurde, um "eine mögliche Teamerweiterung nach Las Vegas und Seattle offiziell zu prüfen".

"Die heutige Abstimmung spiegelt das Interesse unseres Vorstands wider, eine mögliche Expansion nach Las Vegas und Seattle zu erkunden – zwei Märkte mit einer langen Geschichte der Unterstützung für NBA-Basketball", sagte NBA-Kommissar Adam Silver. "Wir freuen uns darauf, diesen nächsten Schritt zu gehen und mit interessierten Parteien in Kontakt zu treten."

Obwohl die Formulierung entscheidend ist (die NBA hat zugestimmt, dass sie die Expansion "ausprobieren werden", aber sich nicht darauf festlegen), berichten Medien, dass beide Teams gegründet werden und jeweils eine Teilnahmegebühr von etwa 7–10 Milliarden Dollar zahlen werden, die aus den jüngsten Verkäufen von Franchises wie den Boston Celtics oder Los Angeles Lakers stammen würden, die für über 10 Milliarden Dollar verkauft wurden Letztes Jahr. Jetzt ist es an der Zeit, potenzielle Eigentümer zu finden, wobei die Investmentbank PJT Partners von NBA als strategischer Berater beauftragt wurde, potenzielle Eigentümer zu bewerten.