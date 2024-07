Die NBA 2K League wird überarbeitet

HQ

Take-Two und die NBA haben angekündigt, dass sie umfassende Änderungen an der NBA 2K League vornehmen werden. Der E-Sport-Sektor für die NBA 2K-Spiele wird in der nächsten Saison eine Anpassung erfahren, die ihn weiter in die NBA einbettet und zu einem "globalen digitalen Unterhaltungsgeschäft" macht.

Was das bedeutet, können wir uns auf eine "neue digitale Medienmarke, immersive Live-Events und eine überarbeitete 2L-Wettbewerbsliga" freuen.

Die Marke will "eine Social-First-Unterhaltungsmaschine sein, die immer aktiv ist, mit einer Stimme und einem Inhaltsstil, der die Art und Weise widerspiegelt, wie jüngere Fans ihre Welt verstehen und sich in ihr engagieren".

Bei den Live-Events geht es darum, Basketball und Popkultur in lustigen und spielerischen Veranstaltungen neu zu mischen.

Die überarbeitete 2K League wird eine "dynamischere und zugänglichere kompetitive Liga mit NBA-Spielern und Prominenten sein, die die Leidenschaften von Dutzenden Millionen von 2K-Spielern und Fans anspricht".

Erwarten Sie, in den kommenden Monaten mehr darüber zu erfahren, bevor es 2025 auf den Markt kommt.