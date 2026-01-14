Trump: Die NATO wäre mit der Kontrolle Grönlands durch die USA "viel stärker und effektiver"

HQ

US-Präsident Donald Trump hat erneut darauf bestanden, dass Grönland unter US-Kontrolle gebracht werden sollte, und sagte, die NATO würde "viel mächtiger und effektiver" werden, wenn das arktische Gebiet in amerikanischer Hand wäre.

In einem Beitrag in den sozialen Medien am Mittwoch sagte Trump, dass alles, was nicht "in den Händen" der Vereinigten Staaten sei, "inakzeptabel" sei, und stellte das Thema als eine Frage der nationalen und allianzlichen Sicherheit dar.

"Die Vereinigten Staaten brauchen Grönland zum Zweck der nationalen Sicherheit. Es ist entscheidend für die Goldene Kuppel, die wir bauen", schrieb Trump und fügte hinzu, dass die NATO "die Führung übernehmen sollte" bei der Sicherung des Gebiets.

Seine Äußerungen kommen nur wenige Stunden, bevor die dänischen und grönländischen Außenminister den US-Vizepräsidenten JD Vance im Weißen Haus treffen sollen, nachdem Trump wochenlang in der Zukunft über Grönlands Rhetorik eskaliert hatte.