Die NATO verringert die Zahl der Friedenstruppen im Kosovo

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Die NATO hat angekündigt, dass sie die Zahl ihrer Friedenstruppen im Kosovo reduzieren wird, da sich die Sicherheitslage des Landes verbessert, wie von Daily Sun und YLE berichtet wird.

Im Laufe des Jahres werden Kürzungen erwartet, wobei die Kürzungen schrittweise und im Einklang mit den lokalen Bedingungen erfolgen. Weitere Details darüber, wie stark die Truppen reduziert oder welche Truppen betroffen sein würden, wurden nicht genannt.

Diese KFOR-Operation hat derzeit 4.600 Soldaten. Die KFOR ist seit dem Ende des Krieges 1998–1999 im Kosovo tätig. Es wurde zwischen ethnisch-albanischen Separatistenguerillas und serbischen Truppen ausgetragen.

Die Lage im Kosovo zwischen Albanern und Serben ist weiterhin angespannt. Der letzte größere Vorfall ereignete sich im September 2023, als serbische Separatisten einen Polizisten aus Kosovo töteten.