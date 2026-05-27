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Die NASA hat die nächsten Schritte vorgestellt, die sie unternimmt, um eine neue Basis auf dem Mond zu errichten. Es mag wie aus einem Science-Fiction-Roman klingen, aber da die Amerikaner versuchen, vor dem Ausscheiden aus dem Amt des amtierenden Präsidenten Donald Trump 2029 erneut auf den Mond zu kommen, scheint es, als würden die Pläne steigen, einen dauerhafteren Wohnsitz im All zu etablieren.

Neue robotische Lander, hüpfende Drohnen und Hightech-Fahrzeuge sind in den neuesten Plänen der NASA zum Bau einer Mondbasis beschrieben. Laut BBC ist Jeff Bezos' Firma Blue Origin eines von wenigen Unternehmen, die ausgewählt wurden, Teile zu liefern und diese Maschinen zu bauen. Im März enthüllte die NASA erstmals Pläne, eine Basis auf dem Mond zu errichten, die mit Kern- und Solarenergie betrieben wird. Die ursprüngliche Frist für diesen Plan betrug 2032, aber die Produktion könnte zunehmen, da die USA in ein weiteres Wettrennen ins All eintreten.

China ist ebenfalls daran interessiert, Menschen auf den Mond zu schicken und plant, bis 2030 Bodentruppen zu stationieren. In dieser Woche startete er das Raumschiff Shenzhou-23, das eine Crew von Astronauten zur Raumstation Tiangong schickte.

Experten sind der Meinung, dass der Zeitplan der NASA für ihre Mondbasis unrealistisch ist, und einige Wissenschaftler sind überzeugt, dass China die USA in diesem Wettlauf ins All schlagen wird. Die Ignition Moon Base von NASA ist für den Bau in drei Phasen konzipiert. Zuerst wird er die Lander und Drohnen schicken, um das Gelände des Mondes zu erkunden. Dann wird sie die Basis selbst errichten, bevor sie bis 2032 endlich Menschen in einer halb-permanenten Unterkunft dort haben. Es ist ehrgeizig, aber vielleicht wird es in den nächsten sechs Jahren nicht abgeschlossen.