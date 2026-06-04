Die NASA stellt ihre Vision für eine permanente Mondbasis bekannt

HQ

Die Menschheit steht kurz davor, auf die Mondoberfläche zurückzukehren, und die NASA hat nun ihre langfristigen Pläne für den Bau der Basis dort vorgestellt.

Der Betrieb ist Teil des Artemis-Programms, das als Sprungbrett für zukünftige Forschung dienen soll. Der Plan ist, die Basis in der Nähe des Südpols des Mondes zu errichten, wo hoffentlich erhebliche Mengen Eis zu finden sind. Die NASA betrachtet diese Ressourcen als unerlässlich, um Sauerstoff und Raketentreibstoff direkt vor Ort zu produzieren.

Die Basis wird in mehreren Phasen über mehrere Jahre hinweg gebaut. Die Anfangsphase umfasst unbemannte Raumfahrzeuge und Rover, gefolgt von Infrastruktur wie Energiesystemen, Kommunikationsnetzen und Fahrzeugen für längere Reisen über die Mondoberfläche.

Ein Sprecher der NASA sagte:

"Die Mondbasis wird Amerikas und die Menschheit erster Außenposten auf einer anderen Himmelswelt sein"

Die Hoffnung ist, dass dadurch ein halb-permanenter Ort entsteht, an dem Astronauten über längere Zeit leben und arbeiten können. Das Projekt bezieht auch private Unternehmen und internationale Partner ein, und die NASA hofft, dass die Initiative zu mehreren technologischen Fortschritten für die Menschheit beitragen wird.