Die NASA schaltet Teile von Voyager 2 ab, um ihre Mission zu verlängern

Wir haben gerade erst an der Oberfläche der kosmischen Erforschung gekratzt. Während wir Teleskope verwenden können, um in die Sterne zu blicken und entfernte Systeme und Galaxien zu dokumentieren, sind wir sehr, sehr weit davon entfernt, irgendetwas Menschliches in die Nähe dieser entfernten Körper zu bekommen. Tatsächlich sind die am weitesten entfernten, von Menschen geschaffenen Objekte nach wie vor die Sonden Voyager, wobei Voyager 1 derzeit etwa 15 Milliarden Meilen von der Erde entfernt und Voyager 2 etwa 13 Milliarden Meilen entfernt sind, die beide knapp außerhalb der Reichweite unseres Sonnensystems liegen. Sie sind so weit voneinander entfernt, dass die Übertragung eines Funksignals zwischen den Sonden zwischen 19 und 23 Stunden dauert, und es hat fast 50 Jahre gedauert, bis die beiden Sonden die Entfernung von der Erde erreicht haben, die sie derzeit haben.

Die Abenteuer beider Sonden gehen zu Ende, denn ihre Stromversorgung beginnt nach 47 Jahren im Weltraum zu schwinden. Die NASA sucht nach Möglichkeiten, ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Missionen so lange wie möglich fortzusetzen, und die jüngsten Bemühungen an dieser Front umfassen das Abschalten von Teilen von Voyager 2 und das Reservieren von Energie, um weiterhin Daten und Informationen für ihre bewundernswerte Reise ins Unbekannte melden zu können.

In einer Pressemitteilung kommentiert Suzanne Dodd, Projektmanagerin der NASA an ihrem Voyager Jet Propulsion Laboratory in Südkalifornien, diese Entscheidung und was sie sich davon verspricht: "Die Voyager sind seit dem Start Rockstars im Weltraum, und wir wollen, dass dies so lange wie möglich so bleibt. Aber die elektrische Energie geht zur Neige. Wenn wir jetzt nicht auf jeder Voyager ein Instrument ausschalten, hätten sie wahrscheinlich nur noch ein paar Monate Strom, bevor wir das Ende der Mission erklären müssten."

Wenn man bedenkt, dass kein anderes von Menschenhand geschaffenes Objekt jemals den interstellaren Raum erreicht hat, der als das Gebiet gilt, in dem die Heliosphäre unseres Sonnensystems endet, ist jede Chance, die Voyager -Missionen zu verlängern, von größter Bedeutung, da es Jahre oder Jahrzehnte dauern könnte, bis eine weitere Sonde die Entfernung erreicht, die diese beiden erreicht haben.

