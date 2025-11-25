Die NASA reduziert Boeings Starliner-Flüge nach schwierigem bemanntem Test 2024

HQ

Die NASA hat die Anzahl der geplanten Missionen für Boeings Starliner reduziert und den Vertrag von sechs auf vier gesenkt, nachdem der schwierige bemannte Test 2024 die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams neun Monate lang auf der ISS gestrandet hatte. Laut der Behörde wird die nächste Starliner-Mission, die für April 2026 geplant ist, ohne Astronauten fliegen und auf die Frachtlieferung beschränkt sein.

Die aktualisierte Vereinbarung senkt den Vertragswert von Boeing um etwa 768 Millionen US-Dollar und erhöht sich auf 3,732 Milliarden US-Dollar. Die NASA gab an, dass sie bereits 2,2 Milliarden Dollar im Rahmen des Programms gezahlt hat. Die Behörde erklärte, dass die Entscheidung darauf abzielt, Starliner für bemannte Operationen im Jahr 2026 zu zertifizieren, nach umfangreichen Tests der Antriebssysteme nach mehreren Triebwerksabschaltungen während des Fluges 2024.

Während Boeing sein Engagement für Starliner beibehält, hinkt das Raumfahrzeug weiterhin hinter der Dragon-Kapsel von SpaceX zurück, die bereits zum primären Besatzungstransportfahrzeug der NASA geworden ist. Die NASA hat wiederholt erklärt, dass sie zwei unabhängige US-Systeme möchte, um eine vollständige Abhängigkeit von Russland oder einem einzelnen Anbieter zu vermeiden.