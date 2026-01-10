Die NASA legt einen Zeitplan für die allererste medizinische Rückkehr von der ISS fest

HQ

Die NASA hat einen klaren Zeitplan für die frühe Rückkehr von vier Astronauten von der Internationalen Raumstation festgelegt, nachdem ein Besatzungsmitglied eine schwere medizinische Erkrankung entwickelt hatte. Die Behörde teilte mit, dass Crew-11 am Mittwoch, den 14. Januar, spätestens um 17 Uhr EST abdocken wird.

Nach dem Abflug wird erwartet, dass die SpaceX-Kapsel über Nacht wieder in die Erdatmosphäre eintritt, mit dem geplanten Splashdown für Anfang Donnerstag, den 15. Januar, vor der Küste Kaliforniens. Die NASA betonte, dass der Zeitplan während des Abstiegs weiterhin vom Wetter und den Bergungsbedingungen abhängt.

Beamte erklärten, die Situation sei keine Notfallevakuierung, aber die Unsicherheit über den Zustand des Astronauten mache einen längeren Aufenthalt im Orbit zu riskant. Dies ist der erste medizinisch getriebene frühe Abzug in der 25-jährigen Geschichte der ISS...