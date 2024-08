Die NASA hat immer noch nicht herausgefunden, wie sie ihre eingeschlossenen Astronauten nach Hause bringen kann

HQ

Vor einigen Tagen berichteten wir über die Nachricht, dass einige Boeing Starliner-Astronauten bereits seit einigen Monaten im All festsitzen. Als diese Nachricht öffentlich wurde, wurde erwähnt, dass die NASA an einer Lösung arbeitete, um die kosmischen Entdecker sicher zur Erde zurückkehren zu können, und kurz darauf wurde eine Sendung von der Raumfahrtbehörde veranstaltet, um zu diskutieren, wie dies erreicht werden könnte.

Es stellt sich heraus, dass selbst die Klugköpfe bei der NASA immer noch keine Ahnung haben, wie man das macht. Laut Sky News könnten die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams bis Februar 2025 im Orbit festsitzen, da die NASA keine Lösung gefunden hat, um ihren beschädigten Starliner entweder zu reparieren oder sie stattdessen auf eine andere Weise wieder auf festen Boden zu bringen.

Zugegeben, es ist nicht so furchteinflößend, wie es sich anhört. Die beiden sind nicht allein in einer kleinen Kapsel gefangen und treiben durch den Weltraum, sondern befinden sich derzeit sicher an Bord der Internationalen Raumstation, wo sie bis zum nächsten planmäßigen Heimflug von der ISS im Februar 2025 bleiben könnten.

