Die NASA hat endlich neue Bilder des interstellaren Kometen 3I/ATLAS veröffentlicht (als Reaktion auf außerirdische Spekulationen)

Die NASA hat am Mittwoch endlich neue Bilder des interstellaren Objekts 3I/ATLAS vorgestellt, die einen genaueren Blick auf den Kometen bieten und gleichzeitig Spekulationen beantworten, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiff handeln könnte.

Erstmals im Juli vom ATLAS-Teleskop in Rio Hurtado, Chile, beobachtet, hat 3I/ATLAS durch seine ungewöhnliche Flugbahn Aufmerksamkeit erregt, was darauf hindeutet, dass es unser Sonnensystem aus unbekannten Ursprüngen durchquert. Wissenschaftler verfolgen das Objekt seither und untersuchen es mit mehr als einem Dutzend Plattformen, darunter die Hubble- und James-Webb-Weltraumteleskope.

"Es ist natürlich, sich zu fragen, was es ist. Wir lieben es, dass die Welt mit uns unterwegs ist", sagt Nicola Fox, stellvertretende Administratorin der Science Mission Directorate der NASA. Sie beschreibt das Objekt als "unseren freundlichen Besucher im Sonnensystem" und bestätigt, dass keine ungewöhnlichen Signale oder "Technosignaturen" entdeckt wurden.

NASA-Associate Administrator Amit Kshatriya geht direkt auf die Spekulationen über die Ursprünge außerirdischer Ursprünge ein: "Dieses Objekt ist ein Komet. Er sieht aus und verhält sich wie ein Komet. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass es sich um einen Komet handelt." Er betont, dass die NASA zwar aktiv nach Lebenszeichen im Universum sucht, 3I/ATLAS jedoch keine Bedrohung für die Erde darstellt und nicht näher als etwa 170 Millionen Meilen vorbeizieht.

Die neu veröffentlichten Bilder zeigen den Zellkern des Kometen in einem verschwommenen Koma mit einem heranziehenden Staubschwanz, was typisch für Kometen ist, die sich erwärmen, wenn sie sich einem Stern nähern. Basierend auf Hubble-Daten schätzen Wissenschaftler, dass der Kern zwischen ein paar tausend Fuß und einigen Meilen im Durchmesser liegt und nahezu kugelförmig ist.

3I/ATLAS ist erst das dritte interstellare Objekt, das jemals in unserem Sonnensystem beobachtet wurde, nach 1I/'Oumuamua im Jahr 2017 und 2I/Borisov im Jahr 2019. Seine Zusammensetzung (hauptsächlich Kohlendioxid, Wasser, Kohlenmonoxid, Cyanid und Nickel) ähnelt der von Kometen in unserem eigenen Sonnensystem, obwohl einige Variationen darauf hindeuten, dass sie in einem älteren, chemisch eigenständigen Sonnensystem entstanden ist.

Astronomen weltweit haben 3I/ATLAS umfassend untersucht. Chris Lintott,, Astrophysiker der Universität Oxford, weist außerirdische Theorien ebenfalls kategorisch zurück: "Die Vorstellung, dass 3I/ATLAS ein außerirdisches Raumschiff sein könnte, ist schlichtweg Unsinn. Nichts daran deutet darauf hin."

Der Komet erreichte im Oktober seinen sonnennächsten Punkt und wird laut Larry Denneau, Astronom von der University of Hawaii, Co-Hauptforscher von ATLAS, in etwa einem Monat seine nächste Annäherung an die Erde machen, bevor er seinen Weg aus dem Sonnensystem fortsetzt. Und nun, wie im obigen Video zu sehen ist, hat die NASA endlich neue Bilder veröffentlicht und auf außerirdische Spekulationen reagiert, indem sie erklärt, dass "alle Beweise darauf hindeuten, dass es sich um einen Komet handelt".