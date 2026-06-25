Die NASA findet mögliche Anzeichen für altes mikrobielles Leben auf dem Mars

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Wie heute erfahren wurde, hat der Perseverance-Rover der NASA komplexe Kohlenstoffmoleküle in Gesteinen auf der Marsoberfläche gefunden, die hypothetisch mit mikrobiellem Leben in Verbindung gebracht werden könnten. Der organische Kohlenstoff wurde in Schiefergesteinen (feinkörnige Sedimentgesteine) bei Bright Angel entdeckt, entlang eines ebenfalls uralten Flussbetts, das einst Wasser in den Jezero-Krater leitete.

Obwohl der Fund natürlich faszinierend ist, kann er nicht als Lebensbeweis verstanden werden. Makromolekularer Kohlenstoff kann tatsächlich aus biologischen Quellen stammen, aber Wissenschaftler erklären, dass er auch durch geologische Prozesse oder sogar durch Meteoriten erzeugt werden kann. Bisher kann niemand sagen, ob es von antiken marsianischen Mikroben stammt.

Ab diesem Punkt werden die wichtigsten Antworten auf die Fragen dieser Wissenschaftler erfordern, Marsproben zur Erde zurückzubringen, da der Rover vielversprechende Steine identifizieren kann, aber nicht bestätigen kann, ob der Kohlenstoff selbst biologisch ist. Die NASA plant nun eine neue Mission, um Proben für das nächste Jahrzehnt (2030er Jahre) zurückzubringen, während China bereits 2031 marsianische Proben abholen möchte.

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Quelle: elDiario.