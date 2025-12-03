Die NASA erkennt "Weltraumkaugummi" und lebenswichtige Zucker in Bennu-Proben

HQ

Die NASA hat neue Ergebnisse aus Proben bekanntgegeben, die vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden, die das Vorhandensein mehrerer Zucker offenbaren, die als grundlegend für die Lebenschemie gelten. Forscher sagten, das Material, das von der OSIRIS-REx-Mission zur Erde zurückgebracht wurde, enthalte Ribose (mit RNA verknüpft) und Glukose, die fast alle bekannten Organismen als Energiequelle nutzen.

Wissenschaftler, die an der Analyse beteiligt waren, schlugen vor, dass die Ergebnisse die These untermauern, dass das frühe Sonnensystem reich an präbiotischen Inhaltsstoffen war, die schließlich zum Entstehen des Lebens hätten beitragen können. Da die Proben gesammelt und im Weltraum versiegelt wurden, hoben die Teams hervor, dass sie das Material ohne die in Meteoriten sichtbare Kontamination untersuchen konnten.

Separate Studien identifizierten eine ungewöhnliche, polymerähnliche Substanz, die informell als "Weltraumgummi" bezeichnet wird, sowie eine unerwartet hohe Staubkonzentration von uralten sterbenden Sternen. Forscher sagten, diese Entdeckungen deuten auf komplexe chemische Aktivitäten im längst verlorenen Mutterkörper Bennus vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren hin.

