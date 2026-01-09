Die NASA bestätigt die vorzeitige Rückkehr der ISS-Crew-11, nachdem der Astronaut erkrankt ist

HQ

Die NASA hat bestätigt, dass sie eine vollständige vierköpfige Besatzung frühzeitig von der Internationalen Raumstation zurückholen wird, nachdem ein Astronaut ein medizinisches Problem entwickelt hatte – ein ungewöhnlicher Schritt, der die Behörde dazu veranlasste, einen geplanten Weltraumspaziergang zu verschieben und die Stationsoperationen neu zu bewerten.

Die Raumfahrtbehörde teilte mit, dass das medizinische Problem am Mittwoch, dem 7. Januar, auftrat und einen einzelnen, namenlosen Crew-11-Astronauten betraf. Die NASA betonte, dass der Zustand des Besatzungsmitglieds stabil sei und keine unmittelbare Gefahr bestehe, der Vorfall jedoch schwerwiegend genug sei, um Notfallmaßnahmen auszulösen.

Infolgedessen hat die NASA einen für Donnerstag geplanten Weltraumspaziergang gestrichen, der die Arbeit an einer neuen Solaranlage voranbringen sollte. Die Astronauten Mike Fincke und Zena Cardman sollten etwa sechseinhalb Stunden außerhalb der Station verbringen, was Cardmans erster Weltraumspaziergang gewesen wäre.

"Die sichere Durchführung unserer Missionen hat höchste Priorität", sagte ein NASA-Sprecher und fügte hinzu, dass die Behörde alle Optionen aktiv prüfe und entschieden habe, dass ein vorzeitiges Ende der Mission von Crew-11 der sicherste Weg sei.

Crew-11 traf am 2. August 2025 auf der ISS ein, für einen ursprünglich geplanten sechsmonatigen Aufenthalt. Neben Fincke und Cardman gehören zur Besatzung der Astronaut der Japan Aerospace Exploration Agency, Kimiya Yui, und der russische Kosmonaut Oleg Platonov. Frühe Rückkehren einer gesamten ISS-Besatzung sind selten und erfordern eine komplexe Koordination der Verfügbarkeit von Raumfahrzeugen, Stationsbesetzung und Startplänen.

Die NASA hat nicht gesagt, wie sich die beschleunigte Rückkehr auf den bevorstehenden Start von Crew-12 auswirken wird, der derzeit für Mitte Februar geplant ist, oder auf die längerfristige Rotation an Bord der Station. Weitere Astronauten und Kosmonauten befinden sich weiterhin auf der ISS, darunter Besatzungsmitglieder, die Ende letzten Jahres mit einem russischen Sojus-Raumschiff ankamen.