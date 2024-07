Die nächsten Tomb Raider- und Herr der Ringe-Spiele sind nicht "allzu weit entfernt"

HQ

Wenn Sie als Publisher sehnsüchtig auf weitere Informationen und Neuigkeiten zu den nächsten Tomb Raider und The Lord of the Rings Spielen von Amazon gewartet haben, sieht es so aus, als würden wir nicht allzu lange den Atem anhalten. Amazon Games ' Vizepräsident Christoph Hartmann hat mit Variety gesprochen, wo er verriet, dass weitere Spiele in diesen Franchises auf dem Weg sind und anscheinend nicht sehr weit entfernt sind, auch wenn wir nicht bald mit Neuigkeiten rechnen sollten.

Hartmann sagt: "Es wird nicht morgen sein, aber es ist nicht allzu weit weg. Wie ich schon sagte, kommen wir in eine viel regelmäßigere Kadenz der Veröffentlichung von Spielen. Das ist alles, was ich euch jetzt sagen darf... Es dreht sich alles um Qualität. Du willst nicht einfach rausgeschmissen werden. Das funktioniert nicht. Es muss Triple-A-Qualität sein, weil die Messlatte so hoch liegt."

Während wir also nicht auf Neuigkeiten in naher Zukunft hoffen sollten, sieht es nicht so aus, als ob wir hier auf eine The Elder Scrolls VI oder Fallout 5 Wartezeit eingestellt sind.

Worauf freust du dich mehr, auf ein weiteres Tomb Raider oder ein anderes The Lord of the Rings Spiel?