Die nächsten drei Monate von Meet Your Maker werden tonnenweise neue Inhalte enthalten

HQ

Behaviour Interactive hat uns eine Vorstellung davon gegeben, wie das sehr bald erscheinende Meet Your Maker in den ersten drei Monaten mit zusätzlichen Inhalten erweitert wird. Obwohl das Spiel erst am 4. April auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheint, wird es im April und Mai eine Vielzahl von kostenlosen neuen Updates erhalten und dann im Juni mit einem "Major Content Update" erweitert.

Wie ihr in der Roadmap unten sehen könnt, wurde uns gesagt, dass Meet Your Maker das kostenlose Hellscape Deco Pack am 18. April erhalten wird, alles vor regelmäßigen Updates und Drops, die bis Juni neue Mods und Augments bringen (die sogar das Verhalten einer Falle / eines Wächters verändern können), wobei jeder von ihnen mit der Spielzeit freigeschaltet werden kann.

Wenn es um Juni geht, bringt die Sector 1: Dreadshore-Erweiterung ein neues Umgebungs-/Deko-Paket, das sofort für alle Spieler kostenlos sein wird, sowie ein neues Custodian, eine neue Waffe, eine Falle, eine Wache und mehr, wobei jeder von ihnen während der Spielzeit freigeschaltet werden kann oder sofort durch direkten Kauf freigeschaltet werden kann. Die neue Kosmetikkollektion, die als Teil dieses Tropfens kommt, wird eine rein bezahlte Ergänzung sein.

Darüber hinaus können wir während des gesamten Zeitraums von drei Monaten mit Fehlerbehebungen und Balancing sowie Aktualisierungen / Resets des Ranking-Systems rechnen.