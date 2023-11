Die nächste und letzte Saison von Destiny 2 startet noch in diesem Monat

HQ

Destiny 2-Spieler haben schon lange Saisons erlebt, denn vor dem Start von Destiny 2: The Witch Queen, der von Ende 2021 auf Anfang 2022 verschoben wurde, mussten die Hüter rund sechs Monate lang mit Season of the Lost leben. Wir sehen einen viel längeren Stint als den für die kommende Season of the Wish.

Denn diese kommende Saison, die die letzte Saison in Destiny 2 insgesamt sein wird, da The Final Shape stattdessen zu einem episodischen System übergehen wird, wird etwa sieben Monate dauern. Season of the Wish, es wird am 28. November 2023 beginnen und bis The Final Shape irgendwann im Juni 2024 erscheinen, vorausgesetzt, die Erweiterung wird nicht weiter verzögert.

Werft einen Blick auf das erste Bild der Saison, das andeutet, was die Hüter erwartet, wenn sie in ein paar Wochen erscheinen.