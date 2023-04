Die nächste Star Wars Celebration findet in Japan statt... im Jahr 2025

HQ

Das Star Wars Celebration-Ereignis fand über das lange Osterwochenende statt, und Junge, es hat wirklich die Waren an der Star Wars-Front geliefert. Egal, ob es sich um kommende Filme und Serien, Trailer, Casting-Enthüllungen und mehr handelt, Star Wars-Fans haben sich auf der Convention in London wirklich satt gefühlt. Aber was kommt als nächstes für Star Wars Celebration und wo findet die nächste Show statt?

Die Antwort auf diese Frage ist Japan... im Jahr 2025. Wie Disney zur Abrundung der Show bekannt gab, wird Star Wars Celebration das nächste Mal im Jahr 2025 zwischen dem 18. und 20. April in Japan zu sehen sein. Es gibt keine zusätzlichen Informationen über die Gastgeberstadt oder den Veranstaltungsort, was bedeutet, dass wir nur bis wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2024 warten müssen, bevor diese Details geteilt werden, aber unabhängig davon, wenn Sie daran interessiert sind, in das Land der aufgehenden Sonne zu reisen, um einige Science-Fiction-Nachrichten zu erhalten, wissen Sie, wann Sie einen Flug buchen müssen.