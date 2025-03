Die nächste Reihe von AMDs X3D-CPUs kommt diese Woche auf den Markt

HQ

Erst kürzlich hat AMD den Vorhang für die RX 9000 Series der Grafikkarten gelüftet und jetzt ist der Technologieriese wieder dabei, wenn auch diesmal mit einem deutlichen Fokus auf CPUs. Denn der SVP und GM of Computing and Graphics des Unternehmens, Jack Huynh, hat sich an X gewandt, um das Startdatum und die Preise für die kommende nächste Reihe von Ryzen 9 X3D-Modellen bekannt zu geben.

Die beiden Modelle sind als Ryzen 9 9950X3D bzw. Ryzen 9 9900X3D bekannt, und was die Preisgestaltung betrifft, so wurde uns gesagt, dass sie Sie 699 US-Dollar und 599 US-Dollar kosten werden, wenn Sie beabsichtigen, eines der beiden zu ergattern.

Gemäß den Spezifikationen für diese CPUs verfügt der 9950X3D über 16 Zen 5-Kerne und eine maximale Boost-Geschwindigkeit von 5,7 GHz. Der 9900X3D hingegen kommt mit kleineren 12 Zen 5 Kernen und einer Geschwindigkeit von 5,5 GHz.

Was das Veröffentlichungsdatum betrifft, so wird erwartet, dass sie diese Woche, am 12. März, in den Handel kommen. Werden Sie diesen Monat Ihren PC mit einer neuen CPU verbessern?