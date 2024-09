Die nächste Paramount+-Serie von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan handelt von einem texanischen Ölmann

Eine der kultigsten und zeitlosesten Darbietungen, die je in einem Film zu sehen waren, ist Daniel Day Lewis' brillante Darstellung als Daniel Plainview in There Will be Blood. Wenn Sie, wie viele, diese Darstellung genossen haben und sich mehr Ölmann-Drama gewünscht haben, hat Yellowstone -Schöpfer Taylor Sheridan etwas für Sie auf Lager.

Dieselbe Person, die auch Mayor of Kingstown, Tulsa King, 1883, 1923 und Lioness für Paramount+ erstellt hat, wird nun auch eine neue Serie namens Landman vorstellen. In der Hauptrolle spielt Billy Bob Thornton einen Ölmann, der in den Boomtowns von West Texas ein Vermögen machen will.

Landman mit Jon Hamm und Ali Larter in den Hauptrollen wird am 17. November 2024 auf Paramount+ debütieren. Schauen Sie sich den Trailer zur Serie unten an.