Die nächste Nintendo-Konsole ist ungefähr so leistungsstark wie eine PS4 oder Xbox One

Bobby Kotick, CEO von Activision, hat gesagt, dass der Nachfolger der Switch ungefähr so leistungsfähig sein wird wie Konsolen der 8. Generation, also Xbox One und PS4.

Er machte diese Aussagen während des laufenden Verfahrens zwischen der FTC und Microsoft, bei dem letzteres hofft, beweisen zu können, dass sein Plan, Activision Blizzard zu übernehmen, solide ist. Kotick sagte auch, dass er aktive Gespräche mit Nintendo über die nächste Konsolengeneration geführt habe.

Der CEO von Activision merkte an, dass die mangelnde Unterstützung des Unternehmens für die Nintendo Switch eine "schlechte Entscheidung" war, was darauf hindeutet, dass wir in Zukunft mehr Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen haben könnten.

Was hältst du davon, dass der Switch-Nachfolger so leistungsstark wie eine PS4 ist?