Die nächste Minecraft Live ist für Ende des Monats geplant

HQ

Mojang hat bekannt gegeben, wann die nächste Minecraft Live Show stattfinden wird. Die Show, die in den kommenden Wochen am 22. März stattfinden wird, verspricht, Informationen zu "Game Drops" und A Minecraft Movie zu enthüllen, die kurz darauf Anfang April in die Kinos kommen werden.

Konkret fügt Mojang hinzu: "Wir werden noch nie dagewesene Spiel-Drop-Inhalte präsentieren, uns direkt an unsere Entwickler wenden, um die streng geheimen Einblicke zu erhalten, und euch darüber informieren, was in der weiteren Welt von Minecraft passiert. Die kommende Show ist wirklich vollgepackt, also schalten Sie ein, um die Neuigkeiten aus erster Hand zu erfahren."

Die Show findet am 22. März um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ statt, und Sie können sich den Ankündigungstrailer unten ansehen.